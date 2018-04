Gelabert avança que el Thyssen podria entrar a la xarxa de museus nacionals

El Museu Carmen Thyssen Andorra «podria formar part de la xarxa de museus del Principat», segons va avançar ahir la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, en el marc de la inauguració del nou espai de La Peixera. Tot i que la taula del sector s’ha de reunir properament per parlar d’aquesta inclusió, la ministra va manifestar que s’està més a prop del sí i que, en el cas d’incloure’s, s’haurà de pagar un suplement per entrar-hi, ja que es tracta d’un espai gestionat per un ens privat.

Nou espai d’exposicions

Just ahir es feia oficial l’obertura del nou espai de La Peixera, situat a sota de l’Artalroc, a peu de carrer i amb vidre a tots els costats, que es trobava en desús i que ara passa a disposició dels artistes del país perquè puguin exposar-hi les seves obres. De moment, en farà ús l’Associació La Xarranca, que ja havia avançat tota la programació prevista per a la temporada i ahir inaugurava oficialment la primera exposició, a càrrec de l’arquitecte i pintor Alfons Valdés.

L’artista va explicar que l’exposició havia estat una sorpresa per a ell perquè no sabia què hi faria. Tot i així, va valorar molt positivament l’obertura de la sala: «És una experiència única tenir un espai com aquest, on l’artista pugui fer el que vulgui». I també va incidir en el fet que la crisi ha passat factura i ha provocat el tancament de moltes galeries d’art i que sempre és més fàcil fer exposicions col·lectives que individuals.

La ministra Gelabert va destacar que La Peixera, a banda de ser un aparador pels artistes del Principat, perquè puguin donar a conèixer les seves obres i vendre-les, també serà una altra atracció per a la gent que pugi fins a l’Artalroc. De fet, la titular de Cultura va demanar que s’elimini «la barrera psicològica» que ara representa arribar fins a aquesta sala.