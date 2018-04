El consum d'energia al març creix un 9,6%

Una aplicació per a totes les possibilitats existents al país

Durant el primer trimestre de l’any 2018 hi ha hagut un consum d’energia en MWh de 184.262, és a dir, un 4,3% més que el mateix període de l’any anterior. En valors positius destaac el grup d'indústrie, amb un creixement del 28,7%. Per contra, l'enllumenat públic i les administracions presenten valors negatius respecte al mateix període de l’any passat.

Durant el primer trimestre del 2018 hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 67.071, és a dir, un 6,1% més respecte al mateix període de l’any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten creixements respecte al mateix període de l’any 2017, i destaquen el propà amb un augment del 20,2%, el fuel domèstic, amb un 13,9%, la gasolina amb un 4,4% i l’electricitat, amb un 4,3%.

Per El Periòdic

