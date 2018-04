El Trofeu Escolar Pyrénées busca talents

Els camps de la Borda Mateu acolliran el dijous 3 de maig la segona edició del Trofeu Escolar Pyrénées Andorra. Hi participaran 350 nens i nenes vinguts de cinc escoles del país com són el Col·legi dels Pirineus, el Col·legi M. Janer, el Col·legi Sant Ermengol, l’Escola Andorrana de Canillo i l’Escola Francesa d’Encamp. Està adreçat a tercer i quart de primària i l’esdeveniment estarà format per 28 equips que competiran en 10 pistes. En tota es jugaran una cinquantena de partits.

Participaran també els alumnes de Formació Professional d’Aixovall, que realitzaran les tasques de monitoratge i arbitratge del campionat. La majoria d’escoles majoria d’escoles participants han impartit classes lectives amb la Federació per tal d’assistir al torneig preparat, tot i que el resultat no és el més important, en la trobada la federació vol captar futurs esportistes d’handbol i involucrar-se en la formació dels valors dels nens.