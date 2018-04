Jiménez fa història al Godó

Vicky Jiménez es va proclamar aquest diumenge campiona de la quarta edició de l'Open Banc Sabadell sub-14, la prova paral·lela del Trofeu Comte de Godó que se celebra a Barcelona on les promeses del tennis marquen el futur d'aquest esport. En aquest sentit, l'andorrana va tornar a fer un paper espectacular al Reial Club de Tennis on va sumar un altre títol a la seva vitrina després de superar a la final a la jugadora del Múrcia Club de Tenis, Ariana Geerlings, en dos sets, per 6 a 4 i 7 a 5. En la categoria masculina, Dani Mérida va guanyar a Carlos Guerrero per 7 a 5, 4 a 6 i 6 a 4.

D'aquesta manera, la tenista del Club de Tennis Barcino va marcar una altra fita ampliant el seu palmarès. Just la setmana passada es va classificar per disputar Longines Future Aces, trofeu que se celebra a París paral·lelament amb el Roland Garros del 30 de maig al 2 de juny.