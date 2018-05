Els sindicats reclamen més control sobre l’activitat política

Les organitzacions sindicals (USdA, Sipaag, CFPA, SAT, Sitca i Ustcee) han presentat aquest matí, coincidint amb l’1 de maig, de manera conjunta les dues ILPs que volen impulsar per incrementar el control i les responsabilitats polítiques i per canviar el sistema electoral. Segons han explicat, la setmana que ve volen reunir-se amb els grups parlamentaris «perquè es facin seves les ILPs i escoltin la veu popular» i en breu començaran la recollida de firmes per poder-les tirar endavant.



En el primer cas, referent a la proposició de llei de responsabilitat política, es proposa endurir les penes previstes actualment al Codi penal per a casos de corrupció o mala gestió. Així, en la proposta dels sindicats es preveu inhabilitació de fins a 30 anys «d’aquelles persones amb càrrec d’autoritat que cometin delictes de corrupció, tràfic d’influències, sostracció de béns públics, administració deslleial del patrimoni públic, intromissió d’interessos privats en la funció pública, negociacions prohibides i abús d’informació privilegiada per part d’una autoritat». A més se separa la responsabilitat del funcionari i del càrrec públic.

Obligacions

D’altra banda també s’obliga a tots els càrrecs públics a presentar una declaració de béns notarial a l’inici i el final del mandat polític, s’exigeix al Govern i als comuns publicar cada any un document de control del compliment del programa electoral i un document de balanç al final del mandat amb allò que s’ha dut a terme i el que s’ha descartat. Per últim, per a les despeses superiors a 100.000 euros caldria justifiticar-les amb la documentació que demostri «màxima diligència, serietat i la cerca de l’interès general»



El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ha estat clar a l’hora de justificar aquest text. «No pot ser que una obra costi cinc vegades més del previst o que es facin licitacions a dit i aquí no passi res», ha apuntat, afegint que «dia rere dia el Tribunal de Comptes dona a conèixer irregularitats però qui dia passa, any empeny. Això s’ha d’acabar», ha remarcat.

Sistema electoral

La segona ILP fa referència al canvi del sistema electoral, dels col·legis electorals i de la composició de les meses. Ubach ha exposat que el sistema actual està «desvirtuat» i proposen que el territori perdi pes en favor de la població. «No pot ser que guanyant a Ordino i Canillo controlis tot l’electorat», ha afirmat.



D’aquesta manera es proposa canviar el sistema d’elecció dels consellers generals elegits per circumscripció parroquial i el sistema d’elecció dels consellers de comú. Així, dels dos consellers elegits per parròquia, el primer candidat seria el cap de la llista més votada i el segon seria el candidat que obtingui el major nombre de sufragis d’entre les candidatures que obtinguin almenys el percentatge resultant de dividir entre dos el percentatge obtingut per la llista més votada. En cas d’empat es faria una segona votació la setmana següent.



En el cas dels comuns s’aplicaria el sistema de «resta més elevada» i per tant a cada candidatura li correspondrien tants escons com resulti de dividir el seu nombre de vots pel quocient electoral. Un quocient que es determinaria dividint el nombre total de vots vàlids pel nombre de consellers de comú. Els escons restants s’adjudicarien a aquelles candidatures que ja tinguessin representació i que tinguessin la resta més elevada.



La ILP també fixa que a cada parròquia hi hagi un mínim de dos col·legis electorals i s’impedeix que els candidats puguin formar part de les meses electorals. També es limita el temps d’estada al col·legi durant l’exercici del dret a vot.

Recollida de firmes

Els sindicats preveuen iniciar en breu la recollida de firmes, que esperen que arribi com a mínim a les 5.500 (xifra aproximada dels suports que va aconseguir DA a les darreres eleccions generals) en un termini de tres mesos, per si fos possible, al setembre, que els textos entrin a tràmit. «Si ho podem aconseguir no només DA, sinó també l’oposició es trobarà davant d’un dilema perquè la sobirania recau en el poble i ho hauran de prendre en consideració», ha assenyalat Ubach, que ha afegit que «cal que a Andorra hi hagi un canvi real».



El secretari general de l’USdA ha indicat que aquestes dues ILPs «no són les úniques que calen, però sí les més importants ara si volem un país transparent i amb res a amagar».

Clam per tenir un 1 de maig festiu i crítiques per la proposta de la CEA sobre les pensions

Els representants sindicals ha aprofitat la roda de premsa de presentació de les ILPs per reivindicar un any més que el dia 1 de maig, Dia Internacional del Treball, sigui festiu «per a tothom» al Principat. Segons els sindicalistes això no comportaria «paralitzar el país» perquè es podria arribar a acords mitjançant els convenis col·lectius. Així doncs, Ubach ha deixat clar que «no demanem la lluna, sinó ser com la resta de països europeus» i va reclamar al Govern que «deixin de mirar la butxaca i mirin per l’interès general». De la mateixa manera han tornat a criticar les lleis laborals que es troben a tràmit parlamentari i han reclamat la tretzena paga per als treballadors del sector privat, més mesos de baixa per maternitat i instaurar els dos dies de festa setmana obligatoris.

Ubach també ha estat molt crític amb les propostes fetes per la CEA en el si del consell d’administració de la CASS referents a la reducció de les pensions i l’increment de l’edat de jubilació als 67 anys. Ubach ha recordat que els empresaris només fa cinc anys que s’han d’afiliar de manera obligatòria a la CASS. «Si hi ha d’haver canvis dins la CASS, som els assalariats el que hem de decidir», ha afirmat, afegint que també donen suport a les reivindicacions dels pensionistes.