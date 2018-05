París defensa la viabilitat del Funicamp tot i els informes

Un any més el Tribunal de Comptes recull en els seus informes dubtes sobre la viabilitat del Funicamp, en cas que la societat no rebés el suport del Comú d’Encamp. Segons l’ens fiscalitzador relatiu a l’exercici del 2016, la societat 100% comunal que gestiona el funicular va presentar un resultat negatiu d’1,9 milions d’euros, així com un fons de maniobra negatiu d’1,6 milions. Per aquest motiu, el Tribunal de Comptes qüestiona la viabilitat de la societat sense el suport del comú. A més, l’informe també recull que en el tancament de l’exercici el 31 de desembre de 2016 les aportacions efectuades a la societat eren d’1,1 milions d’euros en concepte de compensació de pèrdues i més de 950 mil euros per amortització de préstec.



Amb tot, la cònsol menor d’Encamp, Esther París, va treure ferro ahir a l’advertència. «L’informe no posa en dubte la viabilitat del giny», va apuntar la cònsol. «Hi ha un préstec que any rere any el comú va liquidant i el 2019 quedarà saldat i en el moment que ja estigui pagat el problema ja no hi serà», va argumentar d’aquesta manera que a partir de l’any que ve, els informes relatius al 2019 i posteriors, ja no reflectiran el problema.



Part de la minoria encampadana no ho veu tan clar. «No és una novetat, en altres anàlisis el tribunal ja s’havia fet un toc d’atenció al comú», va recalcar el conseller del PS+Independents del comú encampadà, Joan Sans. El socialdemòcrata apunta que estan analitzant l’informe i que posaran més elements sobre la taula, que van més enllà del Funicamp. A més, Sans va demanar que les investigacions del Tribunal de Comptes vagin lligades a una llei de responsabilitat, si no les valoracions massa sovint queden en «paper mullat i els responsables públics no se les prenen seriosament», informa l’ANA.