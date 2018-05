La defensa finlandesa reclama la llibertat del periodista extradit

El periodista i polític ultranacionalista Ilja Janitskin segueix empresonat a Finlàndia des que va ser extradit d’Andorra el passat 13 d’abril. Tot i així, la seva situació va evolucionant i ara ja està rebent atenció mèdica i la seva defensa finlandesa n’ha reclamat la llibertat.

Tal com recull el digital finlandès Ilta-Sanomat, l’advocat que defensa a Finlàndia el també fundador de la revista electrònica MV-Lethi va presentar una sol·licitud de llibertat davant del tribunal del districte d’Hèlsinki el passat dilluns al·legant que «ja s’han dut a terme les audiències i que la investigació preliminar no pot seguir justificant que el processat hagi de continuar sota custòdia». El tribunal podria processar aquesta demanda just avui, però després del judici que es va fer a porta tancada a mitjans d’abril ja es va anunciar que els fiscals podrien presentar càrrecs fins al proper 31 de maig. Allà se l’acusa de diversos delictes, entre els quals destaquen el d’incitació a l’odi, calúmnia, blanqueig de diners o robatoris de propietat intel·lectual.

Procés en dubte

Al cap d’una setmana d’ingressar a la presó finlandesa, el polític ultranacionalista ja va ser sotmès a un judici a porta tancada on va dictar-se que seguís detingut i en presó provisional. De fet, l’entorn de Janitskin en aquella ocasió va manifestar-se per denunciar «el tracte inhumà que el pres estava rebent de les autoritats finlandeses». A part del dubtós procés judicial, al principi va estar privat de la medicació necessària per tractar el càncer que pateix. De tota manera, segons ha pogut confirmar el seu advocat defensor al Principat, Alfons Clavera, «el polític ultranacionalista recentment ha estat traslladat a un altre centre i ha començat a rebre el tractament corresponent».

Janitskin va ser detingut a Andorra l’agost passat i traslladat a la Comella perquè Finlàndia el reclamava per jutjar-lo pels delictes esmentats. Tot i així, fins gairebé la seva extradició, va estar en arrest domiciliari monotoritzat.

Sense ‘feedback’ del Tribunal Constitucional

Mentre el procés judicial finlandès segueix el seu camí, Clavera continua a l’espera d’una resposta del Tribunal Constitucional, on el passat 13 d’abril va presentar un recurs d’empara i del qual encara no ha rebut «cap feedback», va lamentar. Tot i així, Corts va notificar-li el 17 d’abril que la resolució de l’extradició era ferma i que desestimava la suspensió cautelar d’aquesta mesura que l’advocat havia sol·licitat al tribunal de primera instància mentre el TC no valorés el recurs d’empara. La intenció, no obstant, «encara és arribar a Estrasburg», va dir Clavera.