Arcalís es planteja iniciar la temporada a mitjans de novembre

Les millores en la xarxa d'innivació a Vallnord-Ordino Arcalís poden facilitar que l'estació avanci la seva obertura. De cara a la pròxima temporada, la 2018-2019, Arcalís podria obrir a mitjans de novembre, dues setmanes abans del previst. Aquesta temporada, Arcalís ha mantingut l'estació oberta entre l'1 de desembre del 2017 fins al 30 d'abril passat, un període durant el qual s'han venut uns 180.000 dies d'esquí, però s'ha facturat un 10% més que en la temporada anterior.



El director d'Arcalís, Xabier Ajona, ha revelat la intenció d'avançar la temporada en una entrevista al programa 'Ara i aquí', de RNA, aquest dimecres al matí. Ajona ha recordat que aquest hivern ha estat "molt dur", amb 73 dies de nevades, i el mal temps ha obligat els equips de l'estació a treballar sota pressió i en condicions extremes per mantenir les pistes obertes. Actualment, Arcalís depèn del telecabina de la Basera, i "si es tanca, perdem el 75% de l'estació", ha advertit el director. La temporada que ve, però, Arcalís inaugurarà el telecabina que unirà la zona de l'Hortell amb la Coma, un giny que permetrà esquiar encara que les condicions climatològiques perjudiquin els accessos.



Precisament, amb l'entrada del nou accionista majoritari d'Arcalís, la societat Saetde (Pas de la Casa-Grau Roig), s'han pogut renegociar les condicions econòmiques del telecabina, i el que s'estalvia s'invertirà en la xarxa de canons. "Podem avançar inversions que teníem previstes per a més endavant", ha subratllat Ajona. El director ha recordat que Arcalís disposa d'un dipòsit, una bassa que s'omple amb aigua procedent dels tres llacs de Tristaina i del de Creussans, que permet "unes cotes de producció de neu molt altes, en tan sols 36 hores de fred", i això és el que pot facilitar que l'inici de temporada s'avanci. Si Arcalís obre abans, i tanca més tard, com ha fet aquest any, que ha allargat la temporada 22 dies, l'estació pot estar oberta més de 150 dies.



Forfet propi

L'entrada de Saetde a Secnoa és una bona notícia, ja que el comú d'Ordino no té capacitat d'endeutament per seguir invertint en l'estació, "encara que siguem rendibles". A més, es plantegen diversos escenaris, ja que s'ha de plantejar l'oferta de forfets per a la pròxima temporada.



Ajona ha admès que en una reunió del consell d'administració de Vallnord es va informar que Pal Arinsal faria el seu propi forfet de temporada, i ara Arcalís reflexiona sobre què fer. Ajona no ha volgut aventurar-se que això sigui la fi de Vallnord, i ha subratllat que quan fa uns anys es va apostar per desdoblar el forfet diari de les dues estacions, "els resultats han demostrat que totes dues anem molt millor". Amb tot, el director d'Arcalís ha suggerit que "potser és el principi d'un nou forfet de país".