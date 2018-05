El desglaç fa elevar la producció d'electricat

Pel que fa al consum elèctric durant el mes d’abril ha estat de 45,1 GWh, una xifra que representa un augment del 0,7% respecte al mateix mes del 2017. Les baixes temperatures és un dels factors per explicar aquest augment. D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 231,2 GWh, un 3,9% més respecte al mateix període de l’any. Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 95 MWh i es va produir el 3 d’abril a les 13 hores.

