El ministeri igualarà els preus dels serveis socials

El Departament d’Afers Socials està redactant un decret que establirà un preu únic per al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i vetllarà perquè només es canviï la xifra depenent de les necessitats i el perfil de l’usuari i, en cap cas, en funció del centre que proveeixi els recursos socials. Xavier Espot, ministre titular de la cartera, va mencionar la proposta del nou sistema de preus públics ahir, durant la presentació dels resultats de la primera auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris.

«Actualment existeixen preus diferents per al mateix servei, principalment, en el sector de la gent gran», va destacar Joan Barrubés, responsable de l’estudi, en el marc de la comissió legislativa d’Afers Socials. També va detallar que els preus del país es troben per sobre dels d’Espanya i per sota dels francesos.



El decret eliminarà o minimitzarà les diferències entre proveïdors perquè es garanteixi l’equitat i l’eficiència en l’assignació dels recursos socials. També establirà un sistema de cofinançament entre el Govern i les persones beneficiàries i, si escau, els familiars i altres persones obligades.

15 dels 19 objectius, assolits

L’auditoria va concloure que dels 19 objectius plantejats a la llei del 2014 que regeix l’àmbit, 15 s’han complert. El 90% de la norma, doncs, s’ha portat a la pràctica o està en procés, un percentatge que satisfà el ministre. D’entre les fites assolides, es troba la reglamentació de la cartera de serveis socials, del finançament dels serveis i de l’elaboració d’un programa de detecció de potencials víctimes d’agressió sexual i de violència de gènere.



Les dues fites que no s’han aconseguit des de l’aprovació de la llei són la creació d’una residència amb atenció integral durant les 24 hores per a persones amb problemes de salut mental, i la dotació mínima d’un educador social per cada 8.500 habitants. De fet, una de les recomanacions que l’auditoria proposa al Govern és la intensificació de polítiques proactives de prevenció. Per fer-ho, Espot va admetre que cal contractar més professionals del treball social. «Sí que s’han incorporat més educadors socials, però s’han destinat a altres àrees especialitzades», va comentar el demòcrata, subratllant la importància de comptar amb més experts a l’àrea d’atenció primària social.

Pla de millora

El ministre va apuntar que es treballarà en un pla de millores partint de les observacions de l’estudi, que suggereix millorar el coneixement de les necessitats socials de la ciutadania apostant per un sistema d’informació integrat que permeti tenir una visió global del sistema, creuant dades com la satisfacció dels usuaris i el temps d’espera per rebre el servei d’atenció.



També recomana disposar d’un mecanisme d’avaluació dels barems que determinen qui compleix amb els requisits per rebre un ajut. L’auditoria encoratja el departament a persistir en l’orientació de les polítiques socials centrades en les persones i en la transversalitat, sobretot, en col·lectius vulnerables com el de la gent de la tercera edat i en el dels infants i els joves.



Algunes de les queixes de l’oposició es van focalitzar en el poc temps que van tenir per analitzar el document, que el van veure durant la mateixa presentació. La independent Sílvia Bonet va lamentar que l’auditoria no hagués comptat amb l’opinió d’algunes associacions que acompanyen diàriament els beneficiaris de les prestacions.