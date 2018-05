Escaldes invertirà 85.000 euros en un nou rocòdrom

El Comú d’Escaldes-Engordany construirà un nou rocòdrom a la parròquia per substituir la instal·lació que actualment hi ha a Caldea. Segons va explicar ahir el conseller d’esports de la parròquia, Jordi Vilanova, ara «tenim filtracions d’aigua provinents de Caldea i malgrat que s’han intentat reparar i hem aconseguit reduir-les, sempre tenim problemes. Cada any hem de renovar els matalassos». Així doncs, després de parlar-ne amb els usuaris (majoritàriament pares dels infants que formen part de l’escola d’escalada) es va decidir d’intentar trobar un nou espai per disposar «d’una instal·lació més moderna».

Nou espai

Finalment s’ha decidit que el nou rocòdrom anirà a la sala -3 de l’edifici comunal que hi ha a l’avinguda Fiter i Rosell, on hi ha el CAP. «Hi havia una sala de joc que està inutilitzada des de fa molt de temps. Vaig proposar-ho a la resta de l’equip comunal i els va semblar bé». Justament ahir es va publicar l’edicte al BOPA que convoca el concurs per adjudicar el disseny, fabricació i instal·lació del rocòdrom. Malgrat que el cost final dependrà de les propostes de les empreses, la corporació ha previst un pressupost de 85.000 euros.



Vilanova va indicar que encara que el lloc potser no és tan cèntric, disposa d’espais d’aparcament propers «i podrem tenir una instal·lació més gran i més moderna» Són conscients, però, que potser perdran una mica d’alçada en comparació amb l’actual.

Les empreses que hi estiguin interessades podran presentar les seves propostes fins el dia 31 de maig a les 17.15 hores, i després la corporació escollirà la que «més s’adeqüi a les nostres necessitats».