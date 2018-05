Aviation Civile rebutja fer l'informe de l'heliport

Després de demanar a la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) que realitzés un informe per validar la ubicació i la futura infraestructura de l'heliport nacional a les Tresoles, la DGAC ha contestat per carta, en data de 25 d'abril, que no són un òrgan competent per fer informes de validació. Davant d'aquesta negativa l'Executiu ha decidit que recorrerà a una empresa privada francesa perquè realitzi el segon informe aeronàutic de validació. Un cop enllestit aquest document es tornarà al Govern i s'analitzarà per veure si encara falta informació per complementar. En cas que aquest informe sigui desfavorable i posi en risc la seguretat, l'Executiu s'ha compromès a desestimar la construcció de l'heliport, en cas contrari el projecte seguiria endavant amb la tramitació del pla parcial i l'inici de les obres. Com que encara no hi ha els informes, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, no ha vaticinat calendaris però ha evidenciat que abans que s'acabi el mandat el projecte no estarà acabat. En vista d'això i també davant de la forta oposició veïnal, la consellera del PS, Rosa Gili, ha criticat que aquest projecte serà una patata calenta pel següent Executiu i ha critica que s'ha escollit l'emplaçament de les Tresoles per la poca oposició comunal i l'afinitat entre la cònsol Marín i el cap de Govern.