Viatge amanit de riure àcid al ‘Paradís pintat’ de Pepa Plana

Pepa Plana, una de les ànimes més pallasses del món i vinculada estretíssimament amb Andorra i el seu Festival Internacional de Pallasses (FIPA) torna a pujar aquest vespre a l’escenari del Teatre Comunal de la capital, en aquest retorn de la cita, després de nou anys de pausa, que va viure les primeres actuacions ahir.



Van ser Claire Ducreux, des del Comunal i, més tard, la Cía. Aérea Teatro, des de La Fada Ignorant les qui van tenir l’honor d’apujar el teló del Festival recuperat. Torna més prim perquè el pressupost s’ha reduït de 150.000 a 20.000 euros i la setmana d’actuacions ha quedat en un cap de setmana llarg però la intensitat dels riures que arrenquen indiquen que, en essència, és el Festival de Pallasses que ha marcat tendència mundial a l’hora d’establir-ne altres arreu del món.

Entrades



El Comú d’Andorra la Vella va informar ahir a la tarda que encara hi ha entrades disponibles per a Paradís Pintat, la proposta d’humor àcid de la Pepa Plana per aquest vespre a les 21.30 hores. Plana és la pallassa més coneguda i reconeguda del Festival, almenys en aquestes latituds i, a més, la impulsora del Festival des de la seva primera edició el 2001. Tenint en compte el nivell d’aquesta pallassa i les passions que aixeca internacionalment, si hi esteu interessats potser és bona idea comprar les estrades ja i no esperar a les previsibles cues d’aquest vespre perquè, advertien ahir des del comú, «la gent acostuma a venir a última hora a aquest tipus d’espectacles.

De la paret al fons del mar

Plana proposa a Paradís pintat una dosi d’humor àcid, a mig camí entre el riure i la fustigació per pertànyer a una societat que deixa molt a desitjar.

La història parla d’una àngel d’un quadre una mica carrincló i antiquat que vol volar i convertir-se en un àngel de la guarda. Se n’adona que nedar és més fàcil que volar i decideix anar al fons del mar a fer d’àngel de la guarda. Des del quadre, havia idealitzat aquella altra vida però veu que de Joseps, Joans i ases, n’hi ha per totes les cases, que diríem. I és que, fins i tot allà, l’àngel veu que no hi ha pau.

En un moment es planteja si és millor tornar al seu Paradís pintat o no. El desenllaç només us el pot explicar la Pepa més tard.

Sessió golfa

Si a les 21.30 encara esteu sopant o si necessiteu doble dosi de pallassades, fins al diumenge hi ha sessions golfes a les 23.30 hores a La Fada Ignorant. Avui us esperen les argentines de la Cía Jimena Cavalletti amb el seu Mecha Show You. La proposta s’ambienta en un programa d’entreteniment televisiu, amb una dona rockera però tendra, una bateria, un telèfon i l’èxit i busca una reflexió sobre l’humor total i la ximpleria, l’èxit i el fracàs i la necessitat d’aprovació del nostre entorn.