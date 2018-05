Descarrega diu que la renovació de passaports és un «servei essencial»

El Govern considera que l’atenció a demandes de documentació personal, passaports, permisos de conduir i autoritzacions de residències és un «servei públic essencial» que calia garantir amb serveis mínims durant la vaga de funcionaris dels dies 15 i 16 de març. La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va respondre per escrit, ahir, a la pregunta del conseller liberal, Ferran Costa, sobre els criteris que es van seguir per establir els serveis mínims de les diverses àrees i departaments de l’administració general durant les mobilitzacions dels funcionaris contraris a la reforma de la llei de la funció pública. Aquests estàndards van ser molt criticats pels sindicats de funcionaris. «El criteri acordat pel Govern va ser el de garantir el funcionament dels serveis essencials de la comunitat d’acord amb el que preveu l’article 19 de la Constitució», explica Descarrega. D’entre la llarga llista de les tasques que es van garantir durant la vaga també es troba la del Servei d’Atenció Domiciliària i del centre d’infants La Gavernera, l’àrea d’atenció d’urgències mèdiques i la d’extinció i prevenció d’incendis.

Per Júlia Hinojo

