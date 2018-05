El Concert de primavera mostra els nous joves talents musicals

'Els colors orquestrals'. Així s'ha titulat el concert que aquest diumenge al matí la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i alumnes de les escoles de música del país han interpretat a l’Auditori Nacional d'Andorra. Davant d'unes 400 persones el Concert de primavera, organitzat per la Fundació ONCA, ha servit per demostrar els joves talents del país i s'han despertat algunes vocacions entre els més menuts.



El concert s'ha dividit en dues parts. En la primera, la Jonca ha interpretat diverses peces musicals des de l'època barroca fins al segle XX i s'han mostrat diferents maneres d'entendre la música. Aquest fragment inicial de l'actuació també ha comptat amb la col·laboració de diversos alumnes del conservatori d'Andorra la Vella, que han tocat algunes peces al costat de la Jonca. L'objectiu és anar incorporant nous intèrprets del país a la jove formació nacional de cambra. “S’està assegurant que el planter musical del país vagi creixent i tiri endavant”, ha destacat el director convidat i artífex de la proposta de programa, Albert Gumí. De fet, aquest concert ja fa quatre anys que se celebra i enguany ha estat la primera vegada que alumnes externs a la Jonca, i que en edicions anteriors només tocaven durant la segona part del concert, han interpretat temes conjuntament amb la formació.



Després de la interpretació de la jove formació nacional de cambra, han pujat sobre de l'escenari més d'un centenar d'alumnes i professors de les escoles musicals del país i, juntament amb la Jonca, han donat al públic “un so molt andorrà”, tal com ha explicat el director. Amb tots els intèrprets sobre de l'escenari, l'orquestra ha incorporat instruments que habitualment no formarien part d'una simfònica tradicional, com per exemple acordions, piano, guitarres o instruments de música moderna. A més, per primera vegada també han pres part en el concert alumnes de L’Animal Escola de Teatre, que han fet de narradors en la segona part on les set notes musicals de l’escala harmònica han estat les protagonistes.



En aquesta edició 2018 hi han participat un total de cinc centres musicals. La Jonca, l’Escola de Música del comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de Violí del Departament de Cultura del comú d’Encamp, l’Escola Harmonia, l’Espai de Música Moderna i l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella.