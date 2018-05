Sense bosses per a les tifes

A alguns potser els semblarà una broma, però no ho és. El Comú d’Escaldes-Engordany ha hagut de fer una crida mitjançant les xarxes socials perquè els ciutadans facin un ús correcte de les bosses per recollir excrements que hi ha dipositades en una quarantena de dispensadors repartits per la parròquia. I és que des de fa temps es detecta que les bosses desapareixen misteriosament. «Hi ha gent que en fa un abús. El servei de neteja, que s’encarrega de col·locar-les, es troba que omple un dispensador amb un rotlle de 500 bosses i al cap d’una hora ja no en queda cap», explica el conseller de Serveis, Manteniment i Urbanisme, Josep Tudel. La situació es podria entendre si els carrers de la parròquia estiguessin impecables i sense rastre d’excrements. Però la situació no és així. Les bosses s’acaben i les caques no es recullen. «Sabem que els que no recullen són una minoria, però és el que es veu», apunta Tudel, que afegeix que la problemàtica amb les bosses «és una situació que lamentem, però sabem que és de difícil solució».

Despesa

Cal tenir present que el comú compra cada any 500.000 bosses que els costen 2.665 euros. Des de la corporació no es preveu que la situació arribi tant al límit com perquè s’hagi d’incrementar la inversió en bosses per recollir excrements, «no podem gastar més de 3.000 euros en això», però sí que voldrien que hi hagués un control i que no es fes un mal ús de les bosses. És per això que s’ha volgut fer la crida a través d’un tuit desenfadat on es pot llegir: «les 500.000 bosses que posem a disposició cada any per recollir els excrements de gos desapareixen misteriosament perquè les tifes segueixen al terra dels nostres carrers. No en fem un mal ús», i demanen «civisme i respecte» recordant que aquestes bosses són exclusivament per recollir les tifes.

Josep Tudel indica que malgrat que és una situació que fa anys que dura i força generalitzada a tota la parròquia, sí que han detectat que hi ha alguns espais més problemàtics. Això seria en els dispensadors que hi ha instal·lats al passeig del riu i el que hi ha a tocar de l’Espai Jovent. «En aquests punts ens trobem que sovint falten bosses», explica. A més del servei de neteja, alguns usuaris també han alertat al comú que s’han trobat dispensadors buits.



El conseller de Serveis exposa que tenen coneixement que existeixen alguns dispensadors que limiten el nombre de bosses que es poden retirar de cop, però de moment no està previst que s’adquireixin. «Sabem que hi són, però són cars i per ara no ens plantegem comprar-los», afirma.



Amb aquesta crida, doncs, esperen que hi hagi alguna reacció. I com a mínim que si s’agafen bosses, sigui per recollir la caca.