Vinyes i Mercader no poden complir a Canàries

La primera etapa es va plantejar molt complicada a causa de la climatologia i se situaven en vuitena posició al acabar. Malgrat això, a la segona, no va poder ser: «No va haver-hi cap opció de continuar. El Canàries 2018 es va acabar allà per a nosaltres», explicava el pilot.

Els pilots de l’equip Suzuki Motor Ibèrica van haver d’abandonar la prova en la primera especial de la segona etapa que es celebrava a Arucas després d’un xoc amb un mur de protecció de la part esquerra de la carretera, fet que no va tenir conseqüències físiques per als pilots però que va deixar danyades les dues rodes de la part esquerra del Swift.

Joan Vinyes i Jordi Mercader no van poder ampliar la seva excel·lent actuació amb la qual van completar la primera etapa d’un complicat Ral·li de Canàries, tercera cita del Campionat d’Espanya d’asfalt 2018, que era també la cita inicial del Campionat d’Europa de l’especialitat.

Per El Periòdic

