Les empreses de bus critiquen el «col·lapse» de l’estació nacional

«L’estació es col·lapsa si arriben tres autocars alhora». Jordi Troguet, gerent del Grup Montmantell i, per tant, portaveu de la companyia de busos Hispano Andorrana, considera que l’estació nacional necessita més espai. Just un any després de la inauguració i posada en marxa de l’equipament, les empreses de transport públic denuncien que la falta de metres quadrats a la sala d’espera provoca «saturacions» durant els dies de més activitat turística. L’espai actual permet l’entrada de 85 persones, mentre que el desitjat per les empreses seria un aforament d’unes 150 persones, segons apunta Bartomeu Gabriel, director d’Autocars Nadal, que gestiona el DirectBus.



Les petites dimensions de la infraestructura, però, ja van ser motiu de queixa abans que comencessin les obres. Del balanç anual que fan els líders del sector, destaquen les mancances de la superfície coberta de l’estació. Tot i així, asseguren que en cap cas ha perjudicat la qualitat del servei. «Millor una estació amb limitacions que no tenir cap estació», va comentar a EL PERIÒDIC el president de l’estació i de la Cooperativa Interurbana Andorrana, Gabriel Dalleres. «Més val això que res», va afegir Bartomeu Gabriel.

Resignació

La crítica va acompanyada d’una resignació que els impedeix fer un pas endavant i demanar al Govern l’ampliació de la sala d’espera com a solució a l’overbooking puntual de l’espai. «Vam esperar 30 anys a tenir l’estació, ara potser hauríem d’esperar 30 més perquè facin els treballs d’ampliació», va lamentar Sergi Andaluz, portaveu de la línia AndBus i director de la companyia que n’és propietària, Novatel Autocars.



Tal com subratlla Dalleres, «el Govern ja va avisar que seria impossible allargar la zona interior de la instal·lació perquè hauria de passar pel riu». «Ens van dir que no es podia perquè taparíem el riu i les truites necessiten la llum del Sol», va recordar Troguet, que dubta de la validesa d’aquest argument ara que s’està construint una plataforma a Soldeu que cobreix el riu Valira.

Un servei de bar

Si l’àrea interior fos més gran, el primer que farien seria incorporar-hi un servei de bar. Els directors de les companyies de bus coincideixen que la cafeteria és una de les prioritats. Ara, els usuaris poden comprar alguna cosa de menjar o prendre cafè a través de màquines expenedores. «El bar no hi cap dins. L’alternativa és que es pugui posar un als voltants de l’estació, però això ja hauria de ser una iniciativa privada», va comentar Gabriel. La prioritat número u, segons el mateix director, és l’aparcament que s’està construint al costat de l’equipament. El pàrquing, amb 105 places, estarà operatiu a partir d’aquest estiu i posarà fi a una de les reivindicacions principals dels usuaris i les companyies que hi operen.



Amb tot, Dalleres insisteix en el bon servei que està donant l’equipament. El portaveu destaca la localització cèntrica i els trajectes directes que eviten perdre el temps per l’interior de les viles. «L’únic que s’hauria d’intentar millorar són els espais comuns», va aclarir Dalleres. Els aspectes a polir centraran la reunió anual que properament convocaran els diferents operadors.

Sobre l’anul·lació per part del Tribunal Superior de l’adjudicació de les obres de l’estació, els operadors consideren que no els pertoca fer valoracions.

Els arquitectes volen una sanció per l’adjudicació tombada pel Superior

El Col·legi d’Arquitectes demanarà una indemnització econòmica al Govern per adjudicar la redacció del projecte de l’estació nacional d’autobusos sense convocar un concurs públic. L’adjudicació directa va ser injustificada, segons el que es desprèn de la sentència que va publicar divendres el Tribunal Superior de Justícia (TSJ).



«Estem contents perquè ens han donat la raó, però és una llàstima que la justícia hagi trigat dos anys a arribar a una decisió, perquè l’estació ja està feta i en marxa des de fa temps», va lamentar Zaida Nadal, degana del col·legi de professionals que va interposar la demanda. El següent pas a seguir encara és indefinit. «Primer ens hem de reunir amb l’advocat. No hi ha pressa per determinar què és el que reclamem», va explicar Nadal.



La sentència conclou que s’ha d’anul·lar l’adjudicació perquè s’haurien d’haver estudiat més propostes de projectes. El Govern, per la seva banda, no ha volgut fer declaracions sobre el tema, però sempre va defensar que el concurs era innecessari perquè considerava la construcció de l’estació com una segona fase de la urbanització de la zona del Prat del Rull. El TSJ dictamina, però, que es tractava de projectes diferenciats i, per tant, requeria d’un concurs públic.



Nadal apunta que l’adjudicació «a dit» pot respondre a les presses del Govern: «De vegades els calendaris polítics són diferents als que marca la contractació pública, però no justifica que es puguin saltar la llei», va subratllar la degana.