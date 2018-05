Espot veu un error fer la llei «ràpid i corrents»

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va rebatre les crítiques de Pere López just abans de començar l’acte de presentació del Llibre blanc de la igualtat. Sobre el fet de no assistir a l’acte considera que «és un error. Avui el protagonista no és el Govern ni el Consell General del qual ell forma part, sinó que avui els protagonistes són les entitats socials que han estat les autèntiques actores de tot aquest procés». A més, va afegir que «avui reconeixem la seva feina i és de rebut que les diferents institucions estiguem aquí».



De fet, preguntat per si algunes de les mesures previstes arriben tard, va detallar que el llibre ha suposat un temps perquè «s’ha volgut treballar d’una forma transversal i participativa i perquè s’ha nodrit d’una sèrie de dades i indicadors difícils d’obtenir». En aquest sentit va assegurar que «si s’hagués volgut fer des d’una posició de postureig una llei ràpid i corrents per complir amb l’assignatura, sota la base de principis generals i sense establir programes concrets basats en problemàtiques concretes, crec que hauríem fet un mal favor a la nostra societat».

Tràmit parlamentari

El ministre va destacar que des que es van presentar les conclusions del treball s’ha seguit avançant la feina i que, de fet, la Llei per la igualtat de tracte i la no-discriminació està molt avançada i que «com a màxim abans de l’estiu» entrarà a tràmit parlamentari. L’altre puntal previst en el llibre és la Llei dels drets dels infants i els adolescents. En aquest cas, l’avantprojecte es troba en la fase final d’elaboració i ara es treballa per recopilar les observacions dels actors implicats però la intenció és «fer-la realitat aquesta legislatura».



Entre les prioritats incloses en la Llei d’igualtat hi ha la definició de l’Observatori de la igualtat (que es desenvoluparà per via reglamentària), l’obligació del Govern d’aprovar, cada quatre anys, un programa per a la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, un programa per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, un pla integral per a la igualtat i la no-discriminació o un programa d’inclusió de nouvinguts. A més, el text també establirà que l’Executiu ha d’impulsar campanyes de sensibilització, formació i promoció de la igualtat amb la col·laboració dels mitjans de comunicació o la inclusió de clàusules de caràcter social en els concursos públics.