Planellas i Casals representen Andorra en una exposició a Viena

Andorra participa en l’exposició 'El trazo iberoamericano' que organitza l’Instituto Cervantes de Viena (Àustria) conjuntament amb les ambaixades dels estats iberoamericans acreditades a Àustria. Andorra exposa les obres dels caricaturistes Jordi Planellas i Xavi Casals. Planellas presenta les caricatures 'Ban Ki-Moon', 'The Laguards' i 'This is aspartame', i Casals les de 'Jean Paul Belmondo' i 'El Gran Wyoming'. L’exposició es pot veure al Instituto Cervantes de Viena (Àustria) fins el 6 de juliol, i l’entrada és gratuïta.



La mostra, que s'ha inaugurat aquest dilluns, compta amb 85 obres d’humoristes gràfics de l’espai iberoamericà que interpreten la realitat social i política del seu entorn i té com a objectiu transmetre un missatge intercultural que unifica i diversifica, alhora, els estats iberoamericans.



En la mostra participen disset països: Andorra, l'Argentina, el Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanya, Mèxic, Panamà, Paraguai, el Perú, Portugal, República Dominicana i Veneçuela.