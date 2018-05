L’Alt Urgell se suma a la tercera edició de Benvinguts a Pagès

Una vintena d’explotacions agràries, restaurants i allotjaments de l’Alt Urgell participaran enguany en la tercera edició del programa Benvinguts a Pagès, que tindrà lloc el 9 i 10 de juny. La iniciativa té com a objectiu que els visitants puguin conèixer, tastar i comprar els productes en origen. A Catalunya prendran part en la proposta uns 900 productors.

Els pagesos i ramaders oferiran una jornada de portes obertes, totalment gratuïta, amb tastos de productes i amb la possibilitat de comprar allò que produeixen. Els allotjaments tindran ofertes especials de cap de setmana, mentre que els restaurants faran un menú especial, amb aliments de proximitat. També diverses entitats i col·lectius organitzaran activitats relacionades amb la descoberta del territori i els seus productes.

A l’Alt Urgell ja s’han apuntat al programa quatre explotacions agràries (Cal Serni, Ecofranch, Granja Argestues i La Reula), cinc restaurants (El Racó de Cal Serni, Espai de Tast Mas d’Eroles, Hotel-Restaurant Can Boix de Peramola, Restaurant Font del Genil i el Restaurant Guimar) i 10 allotjaments (Allotjament Rural Can Serni, Cal Pastisser de Taús, Cal Ponsa d’Arfa, Cal Rossa Taús, Cal Serveró, Cal Sodhi, Camping la Ribera Salada, Castell d’Ogern, El Racó de Cal Maró i l’Hotel-Restaurant Can Boix de Peramola). També hi ha programades quatre activitats complementàries: una visita a l’Expo-TRAC El Museu del tractor i del pagès, les sortides Menjant amb voltors i Els reis dels prats, un taller de sabó artesà i visita a l’obrador, i una visita a l’obrador i degustació d’embotits artesans a la Xarcuteria Pagès.

El nucli fort del Benvinguts a pagès són les visites guiades i gratuïtes que es podran fer a les explotacions agràries i ramaderes. No cal reservar amb antelació –tot i que es recomana fer-ho si es tracta de grups molt nombrosos. La majoria de granges començaran una visita cada hora i, després del recorregut, oferiran un petit tast amb els productes que cultivin o elaborin. A més, algunes tindran una zona de venda. H