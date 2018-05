La denunciant del bomber declara davant la batlle

La dona que va denunciar un bomber davant la Policia el passat 19 de març per violació i altres agressions va declarar ahir davant la batlle, la Fiscalia i l’advocat del denunciat, en el marc de les diligències prèvies que està desenvolupant la Batllia. Durant la citació, la presumpta víctima es va refermar en el relat recollit per la denúncia en seu judicial i els complements a la mateixa realitzats per l’afectada durant els dies posteriors.



La declaració va durar poc més d’una hora, des de les 10:00 hores fins a una mica més enllà de les 11:00, un temps durant el qual la dona va respondre a les preguntes de les tres parts: batlle, fiscalia i advocat contrari. La denunciant va acudir a la cita sense representació de cap lletrat i davant de les preguntes de la batlle, va manifestar-se a favor de seguir l’acusació per la via penal.

A la sortida de la Seu de la Justícia, la dona va manifestar que el tracte rebut durant la declaració va ser «molt amable». Tot i això, va explicar que l’advocat del bomber denunciat havia insistit molt a proposar altres versions dels fets i de la relació que hi havia entre la dona i l’agent que la presumpta víctima va negar, mantenint-se fidel a la narració dels fets inicial.



A més de la declaració de la dona i del bomber, la batlle que instrueix la denúncia compta també amb l’expedient policial que conté, a part de la denúncia i dels complements de la mateixa, converses escrites entre els dos implicats a través de xarxes socials, fotografies i vídeos intercanviats mitjançant el telèfon mòbil. Amb tot això, la batlle haurà de decidir els propers passos a seguir i si crida o no a declarar a altres possibles testimonis, a part del bomber.

Els fets que instrueix la batlle haurien tingut lloc el 12 de març a una casa d’Aixirivall. La presumpta víctima al·lega que, després d’una primera penetració consentida, ella no va voler seguir amb la relació i li va cridar fins a tres vegades que no ho tornés a fer. L’home hauria aprofitat, aleshores, la seva posició avantatjosa per estripar-li la roba interior que encara duia posada i penetrar-la violentament sense consentiment. Després, «em va agafar pels cabells i em va arrossegar per terra», segons la denunciant, fins que l’home va ejacular a la seva cara, també sense consentiment.

El cos de bombers va decidir incoar un expedient sancionador al bomber, que hauria enviat un vídeo a la denunciant amb contingut sexual i que s’hauria registrat al parc de Santa Coloma durant una guàrdia. El Govern va confirmar que l’expedient va quedar en suspens a l’espera de la resolució judicial sobre la denúncia, ja que l’admissió a tràmit de la causa penal obligaria a aturar el procediment intern fins que hi hagi una resolució de la Batllia.