Formació al comerç per millorar l'atenció al client

Aquest dijous s'obren les inscripcions per al primer curs bàsic per a professionals del comerç. El curs serà gratuït, limitat a 20 participants i tindrà lloc als locals de la Cambra de Comerç. L’objectiu del curs és capacitar els assistents en habilitats per informar i orientar adequadament els clients. Així mateix, s’ofereixen els coneixements suficients per crear de manera persuasiva i atractiva aparadors i espais de venda. El curs s’estructurarà en tres mòduls: satisfacció i fidelització del client al punt de venda, de l’atenció al client a la venda creuada o substitutiva; l’atenció al client internacional (vocabulari comercial bàsic en llengua anglesa i francesa), i la creativitat en el punt de venda.

L'organització del curs és una iniciativa del Govern i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis en el marc del Pla Estratègic del Turisme de Compres. Aquest dimecres, la secretària d’Estat de Comerç i Competitivitat, Neus Soriano, i el director de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, n'han fet la presentació.

El Pla Estratègic del Turisme de Compres va identificar més d’un centenar d’accions a desenvolupar, entre les quals hi ha la necessitat de formar els empleats de comerç per millorar l’atenció al públic en els punts de venda, amb l’objectiu de potenciar el dinamisme del comerç a Andorra. La Cambra de Comerç hi ha estat representada per la responsable de formació continuada, comerç i turisme, Stella Canturri.

Aquest curs tindrà una durada de 34 hores distribuïdes en vuit mitges jornades, entre el 28 de maig i el 18 de juny. La secretària d’Estat ha remarcat que s’ha volgut oferir el curs de manera gratuïta perquè es tracta d’una prova pilot i per fomentar-ne la participació. Així, el Govern assumeix el cost, que és d’aproximadament 4.000 euros.

A més, Soriano ha animat els comerciants a permetre als seus empleats que participin en el curs en horari laboral. En aquest sentit, ha indicat que les dates i horaris s’han triat tenint en compte els moments de menor afluència als comerços. Soriano també ha informat que la formació està oberta a qualsevol treballador del comerç a Andorra perquè s'ha detectat una mancança a nivell d'idiomes ara que cada cop hi ha un client més internacional.