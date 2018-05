La FAF s’estrena presencialment

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va crear l’any passat un equip d’eSports, seguint aquest fenomen mundial de jocs electrònics que cada cop té més adeptes i seguiment, i mou una indústria amb xifres com les dels grans esports i els esdeveniments que s’organitzen al seu voltant. Aquest any serà la primera vegada que el conjunt de la FAF competirà de manera presencial.

El conjunt del FIFA 18 està composat per l’andorrà Adam Martín i l’espanyol Basi Rosales. El primer és qui va guanyar l’any passat el draft que va organitzar la federació. A nivell online estan competint a la Lliga ESL, Liga PlayStation i Lliga What You Play. El debut presencial serà a Madrid al Gamergy, del 22 al 24 de juny. Rosales ja està classificat, mentre que Martín busca guanyar-se el bitllet per a la competició, igual que en la resta de tornejos planificats. El fet de desplaçar-se per jugar en un esdeveniment internacional és un element nou per a Martín. Competint des de casa «tenim uns altres factors, com la connexió» a internet, assenyala el jugador andorrà, i presencialment afrontes «els teus propis nervis», que ho converteix en «molt més dur».

La feina no li permet entrenar-se les hores que voldria. Generalment en són una o dues diàries i per ser millor jugador no hi ha una altra que «posar-li hores i tenir diners», perquè en el FIFA i altres jocs no només hi ha monedes virtuals. És el pay to win, on a través de diners reals et permet tenir millors característiques en el joc. Martín, de 23 anys, té clar que el seu «objectiu seria guanyar algun torneig i viure d’això en un futur, però sé que és molt difícil perquè hi ha molt nivell i s’ha de practicar molt». Els últims anys els jocs electrònics estan movent una gran quantitat de diners i mercat, amb audiències milionàries,pel que preveu que tindrà continuïtat i que «els eSports seran com el futbol. Tindrà una tirada semblant».

La resta de tornejos presencials on està prevint que hi participi l’equip andorrà, previ que es classifiquin els seus jugadors, són al juliol al Gamepolis (Màlaga) i Dreamhack (València), i a l’octubre al Barcelona Games World. Els eSports compten amb un elenc molt gran de jocs, de totes les temàtiques, però la FAF no té plantejat a curt termini formar un equip d’algun altre que no tingui res a veure amb el futbol.