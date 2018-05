La FAE espera que pesi l’experiència organitzativa

El 2021 Andorra aspira a acollir per primera vegada una prova de la Copa del Món masculina. Lluita amb l’estació búlgara de Bansko pel mateix objectiu. La setmana vinent se celebra a Costa Navarino (Grècia) el 51è congrés de la FIS i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) espera que la seva candidatura sigui l’escollida.

La tasca realitzada i el resultat que es va obtenir les anteriors ocasions que l’esdeveniment, en categoria femenina, va aterrar al Principat és amb el que es confia que serveixi per portar per primera vegada el calendari masculí. Aquesta és la capacitat que va permetre que l’any vinent se celebrin les finals de la Copa del Món. «Quan tens un esdeveniment que organitzes, la feina és sobretot fer-la bé. És aquí on ens guanyem la confiança de la FIS i també dels directors de cursa. La reputació d’Andorra dins de la FIS en termes d’organització crec que és molt bona i hem d’estar confiats que això ens serveixi», indica Carles Visa, director tècnic de la FAE. En els últims anys «hem sembrat molt des de les primeres Copes d’Europa que vam fer i les Copes del Món al 2012 i 2016. L’any vinent tenim un repte importantíssim perquè és un esdeveniment mai vist al Pirineu, al sud d’Europa, amb el qual ens fa molta il·lusió i ganes de fer-ho bé. En aquest sentit la reputació ens l’hem guanyada, que sabem fer les coses. Bansko és un candidat molt bo, com qualsevol que està en Copa del Món ho és».

Les recuperacions

Hi ha una sèrie de components de les diferents disciplines que té la que es troben en ple procés de recuperació de les seves respectives lesions. Bona part d’ells han hagut de passar pel quiròfan. Visa confia que tots compleixin amb els terminis establerts per poder reprendre la temporada i trobar-se en les millors condicions.

«Anem treballant, cremant les etapes i fent els passos que hem de fer i que sobretot ens marca l’equip mèdic. Els processos a pistes ja veurem on ens portaran però de moment anem cremant les etapes adequadament», assenyala el director tècnic de la federació d’esquí, tot remarcant que s’estan complint els terminis previstos per a que arribin a temps: «Esperem que sí. L’experiència que tenim, desgraciadament, amb els altres corredors així ens ho indica».

Entrega de premis als més destacats de la temporada

Com a cloenda de curs, la Federació Andorra d’Esquí va realitzar l’habitual entrega de premis dels Campionats Nacionals d’Andorra, amb tots els estaments implicats participant a la trobada. Aquesta és l’última vegada que el president de la FAE, Albert Coma, hi participava com a màxim dirigent. Va indicar en el seu parlament que durant els seus mandats «hem fet coses bé i malament», demanant que «s’ha de ser crític» per tal de millorar i que «tots hem d’anar a una. L’esquí és l’esport nacional d’Andorra i hem d’anar tots junts».