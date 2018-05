Rivals atractius per al Vallbanc després de la ronda preliminar

El Vallbanc FC Santa Coloma tornarà a ser el representant andorrà a la màxima competició europea, la Lliga de Campions. Aquest any estrena format i s’instaura una ronda preliminar amb només quatre equips, que s’enfrontaran en semifinals i final. Només el guanyador seguirà al torneig. La resta, però, tindran una nova oportunitat, aquest cop a la Lliga Europa, fet que obre noves possibilitats als conjunts participants.

L’esdeveniment es disputarà a Gibraltar del 26 al 29 de juny. Andorra es va posicionar per acollir-lo, però la candidatura vencedora va ser la del sud de la península Ibèrica. El Vallbanc coincidirà amb els campions amfitrions, el de San Marino i Kosovo. A aquestes alçades només es coneix el representant del Principat, ja que la resta de lligues encara no tenen el guanyador. A Gibraltar el Lincoln Red Imps FC, un vell conegut, és qui té millor encarrilat el títol, amb una avantatge important al capdavant de la classificació. El 12 de juny se celebrarà el sorteig a la seu de la UEFA a Nyon. Les semifinals seran el 26 del mes vinent i la final el 29. Tots els partits seran al Victoria Stadium de Gibraltar. Només el guanyador seguirà a la Lliga de Campions, a la primera ronda de la fase de classificació. Ja esperen equips com el Celtic de Glasgow (Escòcia), Malmö (Suècia), Rosenborg (Noruega) i Bate Borisov (Bielorúsia).

La resta de conjunts passaran a disputar la segona ronda de la fase de classificació de la Lliga Europa, on de moment ja esperen equips com el Burnley (Anglaterra), AZ (Holanda) o Legia Varsòvia (Polònia). També hi haurà representants d’altres grans lligues, d’Espanya, Alemanya, Itàlia, França, Portugal, Rússia o Turquia.

Doble ocasió

Els equips de la Lliga Multisegur Assegurances fa mesos que coneixen que guanyar el campionat significava tenir premi doble, per poder jugar dues competicions. Del format actual «el que més m’agrada és el fet de jugar dues competicions. Pels clubs humils és un ingrés molt bo per a la següent temporada», exposa el tècnic colomenc, Richard Imbernón, subratllant que en la ronda preliminar, el fet de no ser una eliminatòria a 180 minuts i sí unes semis i finals, «ho complicarà més, no serà més fàcil», però com sempre «ho preparem sabent que els rivals són millors que nosaltres».

La intenció del Vallbanc, i més tenint en compte la situació actual, és que els jugadors que disputin les competicions continentals formin la plantilla per a la pròxima temporada. En la cas de la segona ronda de la Lliga Europa, l’eliminatòria conclou el 2 d’agost i quedaria poc temps de reacció, tant per les altes com per a que les baixes es busquessin equip. Només hi hauria l’excepció d’alguns dels reforços forans que realitza el club cada estiu per jugar a Europa, tot i que sempre es posarà sobre la taula l’opció de continuar.

La present temporada es donarà per conclosa el 20 de maig amb la Copa Constitució i l’endemà els jugadors iniciaran una setmana de vancances, fins el dia 27, encara que les dates es podrien allargar alguns dies. Després de guanyar la lliga per cinquena vegada consecutiva, el Vallbanc es posa l’objectiu de signar el triplet, circumstància que no ha aconseguit durant aquest període, perquè en les dues ocasions que va jugar la final de Copa va ser derrotat. Aixecar l’últim títol de la temporada «ens motiva. No només a mi, sinó a tot aquest grup. Aquest és un cicle que no ha guanyat cap Copa i en tenim moltes ganes. Fa dies que ho tenim al cap», assegura Imbernón, que recorda que «les finals de Copa són molt maques de jugar» i que no donarà concessions. Són partits on «dones minuts a jugadors que no són tant habituals», però «aquest any no passa perquè tinc la sort que els suplents són igual de bons que els titulars». Afirma que «tenim intenció de guanyar». H