El tercer lloc i el descens es defineixen a l’última jornada

La Lliga Multisegur Assegurances arriba a la seva fi. A la darrera jornada dels play-off encara hi ha coses per decidir. Per una part la tercera posició, que pot donar plaça d’accés a la Lliga Europa, i per l’altra el descens directe.

El clàssic entre el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià i el Vallbanc FC Santa Coloma es presenta demà amb unes necessitats molts diferents. Mentre que els lauredians necessiten la victòria per assegurar el tercer lloc que ocupen actualment, els colomencs des de la jornada anterior ja són campions. Qui ha de vèncer i esperar l’error del Sant Julià és l’FC Lusitans, que s’enfronta a una UE Engordany que té la segona posició garantida. El Nóbrega Constructora FC Encamp i el Penya Encarnada d’Andorra es juguen en un duel directe el descens. Es troben igualats a punts i els encampadans en tenen prou amb un empat per evitar baixar de manera directa. A l’altre matx juguen la UE Santa Coloma i l’Inter Club Escaldes.