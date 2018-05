Les entitats insten el Govern a buscar feines per als refugiats

La plataforma Obrim-les, Obrim-los insta el Govern a contactar amb empreses perquè es garanteixi l’accés al mercat laboral de la vintena de refugiats que han d’arribar al país al setembre. Aquesta és una de les demandes que el col·lectiu exposarà a l’Executiu en una reunió que convocaran properament. A la trobada, els integrants de l’entitat aprofitaran per demanar informació sobre altres aspectes que no queden «prou clars» de la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries.



Emma Riba, una de les impulsores de la plataforma, considera que cal concretar «amb rapidesa» les mesures que integraran el pla d’acollida. «S’ha d’aprofundir en el pla d’inclusió a l’àmbit laboral i en l’educació, perquè no queda clar quin pla té el Govern per garantir aquests drets de les persones refugiades», va comentar Riba. «Han contactat ja amb les empreses perquè quan arribin ja puguin començar a treballar, encara que no sigui a jornada completa?». Riba també es preocupa pels fills nouvinguts. «Els nens on s’escolitzaran? Tindran tutors personalitzats que els donin suport a les classes?», es pregunta Riba.



L’altra gran incògnita de la llei que es va aprovar el 22 de març –dos anys després que el Govern anunciés la seva voluntat d’acollir refugiats–, és la relativa als permisos de residència. «La llei és per a dos anys i permetrà que la persona que tingui treball pugui quedar-se. Però de quina manera? Si la inclusió laboral no està clara, com es pot garantir que després tindran dret a aconseguir la residència?», es qüestiona l’activista.



Una de les coses que Obrim-les, obrim-los aplaudeix de la llei que regula l’arribada dels refugiats és la creació de la figura de l’acompanyant. «És una molt bona manera d’incloure’ls a la societat», afirma Riba.

Unió entre associacions

Obrim-les, Obrim-los està en procés per convertir-se en una associació i entén que l’acollida dels nouvinguts ha de comptar amb el suport de la resta d’entitats sense ànim de lucre. «Hem d’estendre la mà al Govern i a les altres associacions, sobretot perquè som entitats que no tenim suficients recursos com per garantir-los habitatges, i entre tots farem força», va apuntar Jordi Llansó, director general de Creu Roja Andorrana. Llansó, juntament amb Riba i altres activistes implicats en la causa, van participar ahir en una taula rodona emmarcada en la Setmana Intercultural, en què es va debatre què pot fer Andorra per als refugiats.