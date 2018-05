Vives i Martí feliciten per carta al nou president català

El copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives; i el cap de Govern, Antoni Martí, han enviat una carta de felicitació al nou president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra. La missiva de Vives indica que "amb motiu de la vostra elecció com a 131è president de la Generalitat de Catalunya, la més alta institució del Principat de Catalunya, em plau fer-vos arribar la meva salutació més cordial i els meus millors auguris per a un bon treball envers tots els ciutadans de Catalunya, que vós servireu i representareu". Vives també li desitja "molt d'encert en les vostres responsabilitats pel bé de tots els ciutadans", i s'ha posat a la seva disposició "en tot el que jo pugui col·laborar a estrènyer els lligams de cooperació i fraternitat amb el Principat d'Andorra".

Per la seva part, Martí li ha desitjat molts encerts en aquesta nova etapa per al poble català. En la carta que li ha fet arribar ha reiterat el seu desig que els tradicionals lligams institucionals, econòmics i socials i les bones relacions de veïnatge existents entre ambdós territoris, perdurin com fins ara.