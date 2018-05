Ruta guiada de senderisme per a la gent gran

La fundació informa que la ruta es farà fins a Segudet. Els participants sortiran del poble d’Ordino i seguiran el riu fins a arribar al bosc de Segudet, un bosc d’avets idoni per fer-hi activitats a la natura. L’activitat, emmarcada en el programa 'Envelliment saludable' tindrà lloc aquest dijous 17 de maig a les 9 hores. Per poder participar en qualsevol d’aquestes activitats les persones interessades s’han d’inscriure a L’espai (carrer Josep Viladomat, 17, 1r pis, d’Escaldes-Engordany) o bé al telèfon al 86 80 25. La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar.

La Fundació Crèdit Andorrà organitza una ruta de senderisme guiada per promoure la marxa a l’aire lliure d’una manera molt planera per tal de gaudir de la natura, els paisatges i els seu elements d’interès històric i cultural fent esport.

Per El Periòdic

