Vinyes i Font volen el lideratge de la competició

S’apropa la segona cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència a les instal·lacions de Motorland a Alcanyís. Els pilots Joan Vinyes i Jaume Font, del Baporo Motorsport i que competeixen amb un Cupra León, estaran en la graella de sortida amb el mateix objectiu que l’any passat és a dir, iniciar el seu compte de triomfs de l’any en curs en un certamen en el qual són els vigents campions.

Dures condicions

Així mateix, el pilot és conscient de les dures carreres que ha disputat en la pista aragonesa per culpa d’una climatologia molt exigent, tant per als pilots com per a les mecàniques. «Segons les previsions, sembla que les temperatures ens respectaran una mica», destaca.

«A més, una altra particularitat d’aquest any, la tradicional carrera de dues hores del diumenge serà solament d’una hora. En principi l’esforç serà inferior encara que mai se sap, les carreres cal córrer-les i de vegades es compliquen al moment menys esperat», explica Vinyes. «Esperem que tot vagi bé, almenys podrem disputar els entrenaments oficials de manera normal i a partir d’aquí ocupar la plaça que ens correspongui en les respectives graelles de sortida», comenta.

L’equip va tenir un excel·lent inici a València i tot sembla en ordre per completar un bon resultat. «El cotxe arriba a Alcanyís completament revisat i en les sèries lliures intentarem deixar-ho amb la millor posada a punt per estar entre els millors en un traçat que, tant Jaume com jo mateix, coneixem bé», destaca el pilot andorrà.

Dissabte es duran a terme els entrenaments privats. Entre les 10.15 i 1.,15 hores, la primera màniga i entre les 12.40 i 13.30 hores, la segona. El mateix dia, a partir de les 14.40 hores, es correran els entrenaments oficials mentre que a les 17.55 hores s’iniciarà la primera carrera, programada a 55 minuts més una volta. La carrera que tancarà la participació dels equips del CER - Classe 1, s’iniciarà a les 11.00 hores del diumenge.