Gallardo es compromet a «defensar» el projecte liberal

El president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, es va comprometre a «defensar un projecte liberal per les pròximes eleccions» i va subratllar que «ningú no en pot dubtar, és la nostra responsabilitat», davant de prop de 150 persones que el dimecres al vespre van assistir a la trobada amb els consellers liberals a Encamp. En el discurs de clausura, Gallardo va remarcar que «les pròximes eleccions no van de dretes i d’esquerres, ni d’ideologies sinó d’Andorra, del que li cal i necessita» i per això treballa la formació.

Aliances

Gallardo no va defugir el tema dels possibles pactes preelectorals: «cal obertura de mires, no limitar-se ni tancar-se a res i saber fer aquesta lectura del sistema electoral». «Si fem el que s’ha fet sempre, guanyaran els de sempre», va afegir.

Transparència

Després de l’entrada a tràmit de la proposició de llei qualificada de transparència per part del Grup Liberal, Jordi Gallardo va defensar «la necessitat de fer política basada en la transparència, sense por a donar informació».