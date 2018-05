Per la via excepcional

«La decisió no és necessària, ni idònia, ni proporcionada», va sostenir Jesús Jiménez Naudi, l’advocat defensor de l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, Ricardo Teixeira, en referència a la petició d’extradició que la batlle instructora va fer arribar a les autoritats judicials brasileres el passat 15 de març.

Teixeira és un dels acusats dins de la causa per blanqueig de capitals que hi ha oberta a diferents països a la vegada –com Espanya, Suïssa, el Brasil o els Estats Units– i en què també hi ha implicats l’exconseller de Finances de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, i l’expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, tots dos a la presó espanyola de Soto del Real des del maig de l’any passat.

Davant la impossibilitat d’interposar un recurs a la petició d’extradició, l’advocat va optar per un procediment excepcional i just ahir va acudir davant del Tribunal Superior al·legant que amb aquesta decisió s’estan vulnerant els drets a la llibertat i a la defensa del seu client. «Quan es vol agafar algú i emportar-se’l se l’està privant de llibertat», va argumentar Jiménez Naudi. A més, va aprofitar per recordar que des de la defensa havien proposat alternatives –com declarar per videconferència– «que no s’havien pres en consideració», va recalcar.

De tota manera, la fiscalia va ignorar tots aquests arguments i va insistir que es trobaven davant d’un «problema procedimental». «Segons tinc entès, Teixeira és nacional brasiler i el Brasil no extradeix nacionals, com ja ha indicat a Espanya, que també el reclamava per prendre-li declaració», va apuntar. Per tant, el Ministeri Fiscal, que es reitera en la decisió de la batlle instructora, resta ara a l’expectativa de si el Brasil tramita l’extradició. «La petició és l’única via i la idònia per aconseguir un equilibri entre els drets individuals de l’acusat i la justícia andorrana», va sentenciar el fiscal.