El MoraBanc viatja cap a la gran final per al sisè lloc

El MoraBanc Andorra viatja avui cap a Màlaga, ciutat en la qual demà disputarà el matx contra l’Unicaja i on està en joc la sisena plaça de la fase regular de la Lliga Endesa. En aquest sentit, John Shurna va manifestar ahir a la roda de premsa prèvia al partit que «estem amb moltes ganes de jugar els dos darrers partits que queden de lliga regular i després el playoff». Així mateix va considerar que «la lliga és molt igualada i fins ara s’ha demostrat que som competitius quan juguem amb els millors i que podem perdre amb els pitjors».

No obstant això, Màlaga és una pista on el MoraBanc mai ha obtingut cap premi. Malgrat això, aquest cop viatgen amb una gran dosis de motivació perquè el premi és molt gran, ja que si guanyen, assegurarien la plaça tot i perdre a casa contra el València. Aquest pot ser un cas d’aquell que el peix petit es menja el gran perquè els andalusos tenen molt a defensar i molt a perdre mentre que els andorrans ho tenen tot per guanyar. Uns poden tocar el cel i els altres, l’infern. «Passi el que passi amb la nostra classificació, d’aquí al final jugarem contra equips d’Eurolliga i això és molt bo i important per un club com nosaltres», comentava Joan Peñarroya en aquest sentit.