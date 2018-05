Matos esquila l’Atlètic Escaldes a l’anada

El Prada de Moles va acollir ahir l’anada de la promoció de la Lliga Multisegur Assegurances que disputaven el Nóbrega Constructora FC Encamp i l’M-Perruquers Atletic Club Escaldes. El conjunt escaldenc arribava al duel com a segon equip de la Lliga Biosphere, després d’haver quedat per darrere de l’Assegurances Generals FC Ordino als play-off d’ascens. Per altra banda, els encampedans venien amb la seva darrera oportunitat per mantenir la categoria a la lliga. L’equip estava empatat per la part baixa a 11 punts però a la darrera jornada va marcar tres gols al Penya Encarnada d’Andorra i el va condemnar al descens mentre que el conjunt aconseguia una darrera oportunitat que va aprofitar ahir al vespre al dominar el partit contra els escaldencs.

Andreu Matos va ser l’heroi del partit en marcar primer al minut 24 i després al 53. Aquest primer 2-0 dona aire als encampedans i trenca la il·lusió als escaldencs. H