La 'masterclass' solidària de ioga recapta 2.030 euros per a Unicef

La ‘masterclass’ solidària de ioga que Unicef Andorra ha organitzat aquest dijous ha reunit més d’un centenar de persones. Gràcies a aquesta participació i a la fila zero, l’ONG ha aconseguit recaptar 2.030 euros que es destinaran a la campanya #CadaVIDAcompta, que té per objectiu reduir la mortalitat dels nadons per causes que es poden evitar. Hi havia dues sessions programades de ioga al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, una primera en la qual hi van participar deu infants d’entre cinc i dotze anys i la segona per a adults, amb 99 assistents. La ‘masterclass’ estava organitzada per l’Associació Ioga Clàssic i la delegació a Andorra de l’Associació Espanyola de Kundalini Ioga i comptava amb el patrocini de Financera d’Assegurances i la col·laboració del comú d’Escaldes-Engordany.