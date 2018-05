Una vintena d’alumnes utilitzen el transport a Prada i Perpinyà

Entre 17 i 22 alumnes del Lycée Comte de Foix utilitzen el servei de transport que el Govern ofereix perquè els joves puguin cursar formació professional a Prada de Conflent i Perpinyà. Segons es va detallar des de l’Executiu, es tracta d’uns estudis que no existeixen a Andorra i davant les dificultats logístiques amb què es trobaven alguns alumnes en acabar la formació al sistema educatiu francès (molts d’ells menors de 18 anys) per poder realitzar les formacions que més s’adaptaven al seu perfil, es va engegar un treball conjunt entre la Delegació Francesa i el Ministeri d’Educació que va apostar per «facilitar l’accés cap a les dues ciutats esmentades».



Es tracta d’un transport només per estudiants que s’acostuma a fer el dilluns al matí direcció Prada i Perpinyà i la tornada és el divendres a la tarda. La iniciativa va arrencar ara fa uns anys com una prova pilot, però vist l’èxit aconseguit aquest any ja s’ha consolidat.

Cost assumit pel ministeri

El ministeri d’Educació és qui assumeix els costos del servei i justament el dia 25 es tanca el termini de presentació d’ofertes per oferir el servei entre setembre i desembre, del concurs públic que va convocar el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior a mitjans del mes d’abril. L’edicte, que és d’àmbit nacional, preveu una estimació base de 8.000 euros per garantir que, en cas de necessitat, es pugui arribar a contractar un autobús de major capacitat (concretament se’n preveu un de fins a 33 places). Des de l’Executiu es va indicar, però, que l’import previst pel concurs variarà en funció de la capacitat de l’autobús que s’hagi de contractar i que la forquilla prevista pot anar entre els 6.500 i els 8.000 euros.



En relació als serveis oferts fins ara, i agafant com a referència la despesa corresponent al 2017, es va explicar que els imports mensuals pagats van canviar en funció del nombre de trajectes a efectuar. Així, entre el mes de gener i el juny es van abonar un total de 9.459,95 euros, en canvi, del setembre al desembre els costos es van reduir fins als 6.159,94 euros, ja que el període de servei també és més curt.



Malgrat que actualment el servei només rep alumnes del sistema educatiu francès, des del Govern es va concretar que l’ús d’aquest transport també està obert als estudiants dels altres dos sistemes presents al país. Ara bé, segons es va detallar fins al moment no s’ha rebut cap demanda específica ni del sistema educatiu espanyol ni de l’andorrà en relació a una problemàtica semblant.