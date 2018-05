López Mirmi garanteix l’estació de tractament d’aigua per al 2019

El director general de Capesa, Eduard López Mirmi, ha assegurat que l’any que ve estarà feta la nova estació de tractament d’aigua (ETAP) que s’ha de fer a la Plana. La instal·lació ha de permetre millorar el filtratge que fa la planta actual i, per tant, reduir els nivells de terbolesa de l’aigua que amb els elements tècnics actuals costen més de regular. Amb tot, va deixar clar que «amb la renovació de filtres l’ETAP, funciona bé. Des del Govern, els tècnics que han vingut a fer els controls també ens ho han dit». De fet, va admetre que tot i estar en període de «terboleses altes» per la fosa de la neu, «les estem controlant».



La construcció de la nova ETAP sobre els nous dipòsits de la Plana (on inicialment s’havia previst fer un aparcament que es va descartar per motius tècnics) no comportarà la desaparició de la planta actual, sinó que es mantindrà «com a suport». «Quan es va fer el dipòsit vam ser a temps de reforçar-lo perquè pugui aguantar el pes de l’estació a sobre», va explicar, insistit que entre aquest any i el que ve «farem el projecte i construirem l’ETAP perquè tenim el finançament».

Pòlissa de crèdit

Per tal de finançar les diverses inversions de la companyia, s’havia previst poder dur a terme una ampliació de capital, però la falta de quòrum ho van impedir. Així que finalment s’ha optat per funcionar amb una pòlissa de crèdit. «Ens han fet molt bones condicions i quan acabem amb l’ETAP i amb els treballs de la nova captació ja no ens caldrà més», va afirmar. En total, s’ha previst destinar un milió d’euros a l’obra, però López Mirmi espera que acabi sent menys.



D’altra banda s’estan acabant els treballs de la nova captació que s’ha fet també a tocar dels dipòsits de la Plana. «Ens dona aigua de qualitat que va directa al dipòsit i es permet cobrir un 30% del consum de la parròquia», va exposar. En total s’han invertit 400.000 euros per fer la captació i el sistema de filtratge és natural.