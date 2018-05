Protesta del PS per la presència d’SDP en un congrés a París

El PS s’ha dirigit als seus homòlegs francesos per protestar per la presència l’abril passat d’una delegació d’SDP al congrés del Partit Socialista francès, segons han confirmat fonts progressistes que han mostrat la seva sorpresa per aquest gest del PS, tenint en compte que Jaume Bartumeu va anar convidat per la federació socialista de l’Alta Garona, un procediment habitual en els congressos dels partits polítics.

Durant l’estada a Aubervilliers, prop de París, Bartumeu va tenir l’ocasió de conversar amb els primers secretaris de les federacions de l’Alta Garona, Sébastien Vincini, i amb Christophe Cavailles, responsable de la federació dels Alts Pirineus. També va conèixer el nou responsable de la Federació dels Pirineus Orientals.

En un sopar, organitzat per la Federació de l’Alta Garona del PS, va compartir taula amb Carole Delga, presidenta de la regió occitana, que engloba les dues antigues regions de Migdia-Pirineus i el Llenguadoc-Rosselló. La queixa verbal que va fer un representant del PS estava motivada perquè SDP no forma part de la Internacional Socialista i, per tant, s’interpretava que la seva presència a Aubervilliers no estava justificada. H