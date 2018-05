La batlle envia a presó la treballadora de la CASS

La cap d’àrea de la CASS sospitosa d’haver desviat diners públics per al seu propi gaudi va ingressar la matinada de divendres a dissabte a la presó preventivament, per ordre de la batlle que va prendre declaració tant a ella com a la seva parella fins a altes hores de la nit de divendres. La companya sentimental de la treballadora de la CASS va quedar en llibertat, tot i que no se sap si amb càrrecs.



Es creu que la responsable de la CASS s’hauria apropiat d’almenys 20.000 euros en metàl·lic, una xifra que és difícil de concretar fins que no s’investigui amb més detall, ja que la dona esborrava les traces de les sancions a ciutadans que li haurien permès conformar el botí.



La CASS va denunciar només a la seva treballadora el dimecres i no a la parella, que va ser cridada a declarar posteriorment a causa d’uns comentaris de l’acusada, que haurien indicat que la parella de la denunciada tenia coneixement de les pràctiques fraudulentes i que, tot i això, també se n’hauria beneficiat.