Els duaners es plantegen evitar Estrasburg

Els duaners estudien obrir una segona causa per reclamar el 20% de les sancions que, segons defensen, els pertoca com a complement salarial. Fa dos mesos, quan el Tribunal Constitucional (TC) va tombar el recurs de súplica que van interposar els treballadors, el sindicat de duaners va plantejar l’opció d’emprendre accions judicials al Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg és l’última instància que els queda per recórrer, després de les sentències contràries al col·lectiu per part del Constitucional i del Superior.



Els costos que suposa continuar la lluita al Tribunal d’Estrasburg, però, van fer que molts dels integrants del sindicat s’ho pensessin dues vegades. Segons el duaner Josep Sinfreu, expresident de l’organització sindical, l’import a pagar podria arribar als 15.000 euros. A més, l’altre desavantatge que ja tenen present és la poca garantia que prosperi. Al Tribunal d’Estrasburg és més difícil que s’admetin a tràmit les demandes, per la quantitat de casos que reben d’arreu d’Europa diàriament.

Una tercera via

Després de valorar si tirar endavant la queixa a Estrasburg o abandonar la lluita, el sindicat va plantejar una tercera via. Tal com va explicar ahir Sinfreu a EL PERIÒDIC, els treballadors de la duana estan estudiant la possibilitat de donar continuïtat al procés judicial a través d’instàncies andorranes. «Si obrim una nova causa, centrant-nos en la mateixa reivindicació, ens podríem mantenir dins la justícia andorrana», va comentar Sinfreu.



L’actual president del sindicat duaner, Joan Pau Cuberes, va destacar la necessitat de reunir-se abans de l’estiu amb l’advocat que porta el cas. «Si obrim un segon litigi, seguirem el procés normal i serà com si tornéssim a començar de zero», va subratllar Cuberes, que desconeix l’estratègia judicial amb què tornarien a demanar el fons social que contempla el Codi de duana. Cuberes preveu que la trobada amb el lletrat s’organitzi el mes vinent com a molt tard. «Hem d’anar una mica ràpids perquè tenim un termini de sis mesos a partir del març passat per poder recórrer al Tribunal d’Estrasburg», va apuntar Sinfreu. «Si al final decidim que ni una cosa ni l’altre, ho deixaríem estar», va afegir Cuberes.

A l’espera dels nous agents

Les altres queixes del col·lectiu duaner se centren, sobretot, en la falta d’agents a la frontera. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va anunciar al març que aquest any s’incorporarien cinc efectius a la plantilla, però encara no ha arribat cap treballador nou a la duana, segons confirma Sinfreu. Cinca va dir que l’any que ve s’incorporarien cinc més i així el nombre de treballadors arribaria als 42.