Dues estrelles franceses ensenyen els secrets del parkour

Una quinzena de joves han iniciat aquest dimarts un taller de 'parkour' en una estructura que s'ha instal·lat per l'ocasió a la gespa del Parc Central d'Andorra la Vella. L'activitat s'emmarca en el conveni que han signat el comú d'Andorra la Vella i l'ambaixada de França a Andorra i que té per objectiu promocionar la cultura i la llengua franceses. Per aquest motiu, l'idioma de l'activitat és el francès i està destinada a aprendre o perfeccionar una disciplina esportiva nascuda a França als anys noranta i que s'ha anat estenent en d'altres països.



L'ambaixada ha assumit gran part del cost del taller –2.300 euros del total de 3.500–, ja que tal com ha destacat el primer conseller de l'ambaixada francesa, Eugeni Capdevila, s'emmarca dins dels objectius de la institució, que són difondre la francofonia i promoure activitats per a la joventut. A més, Capdevila considera que és una activitat molt esportiva però també pedagògica, ja que ajuda a desenvolupar valors com el treball en equip. El cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, ha agraït la col·laboració de l'ambaixada i ha avançat que el conveni preveu d'altres activitats per promoure la cultura francesa, que pròximament es desvetllaran.



El taller va a càrrec de Leo Urban i Mehdi Hadim, professionals francesos –el primer resident a Andorra– que han participat en diversos 'reality shows' de la televisió francesa, de manera que és "un luxe" per als joves andorrans poder formar-se en aquesta disciplina a través seu, tal com ha remarcat Marc Pons.



Leo Urban ha detallat que un dels punts principals del taller és la seguretat. Per això, se centren en donar a conèixer les tècniques per minimitzar els riscos de la pràctica del 'parkour', tant per al grup de principiants com per als joves més avançats, que ja són capaços de fer salts des de la bastida que s'ha instal·lat al Parc Central. I és que Urban considera que cada cop hi ha més gent que practica aquest esport a Andorra, i que el país té molt de potencial, ja que en un mateix lloc es poden entrenar tant a la ciutat com en un entorn natural. De fet, el darrer dia de taller tindrà lloc a Engolasters, per poder practicar en un entorn més natural.



Participants com l'Iker valoren molt positivament que puguin evolucionar de la mà d'Urban i Hadim, però troben a faltar zones habilitades per practicar. De fet, un altre dels assistents, el Dani, lamenta que s'associï el 'parkour' amb el vandalisme en lloc de considerar-lo un esport, i demana més permissivitat a l'hora de poder-lo practicar al carrer.