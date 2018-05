L’ACB decideix no escollir encara un president

Els clubs de l’ACB es van reunir ahir a la seu de l’entitat a Barcelona pel procés d’escollir president com a punt principal del dia. Els representants van poder conèixer el projecte de Miguel Juane i de Javier Imbroda, mentre que la candidatura de Juan Francisco García es va retirar. Es van realitzar dues rondes de votació i cap dels dos va aconseguir la majoria del 75% requerida als estatuts i per tant, es va acordar seguir amb la cerca d’un president a través de la Comissió Delegada i en pròximes reunions.

Ara per ara, José Miguel Calleja, anomenat director general el passat 26 de març, continuarà exercint totes les funcions i responsabilitats directives de l’ACB. L’entitat va prendre aquesta decisió

Segons Gorka Aixàs, «és un contratemps perquè volíem arribar a cords, però la majora és poc reforçada i cap dels candidats no ha aconseguit la majoria i per tant, no ha tingut els 14 vots necessaris». Tot i això, «no estem en una situació com en altres etapes que hi havia desgovern perquè el fet de tenir un director general et permet que l’ACB funcioni».

«Cal insistir en el procés i cosir al màxim.», remarcava.

Així mateix, explicava que «el procés continua però necessitem un temps de reflexió, analitzar més el candidat o veure si el rumb que té l’ACB és el que volem tenir, però el que està clar és que necessitem una mica de temps per reflexionar, però tampoc podem trigar massa», remarcava. H