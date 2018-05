Peñarroya reprova l’actitud de Plaza

Els incidents posteriors al partit contra el Màlaga encara segueixen arrossegant polèmica i ahir, durant la roda de premsa prèvia al darrer partit de la Lliga Endesa, va contestar contundentment al tècnic de l’Unicaja, Joan Plaza. «Les declaracions que van venir després només han vingut donades per una persona», destacava. «És evident que és un partit que se’ns escapa, que ens provoca una frustració i una ràbia en el moment d’acabar el partit que fa que hi hagi dos moments puntuals en els quals no actuem bé», reconeixia. «Vam demanar disculpes immediatament, també ho vam fer posteriorment i ho tornem a fer ara perquè la reacció va ser molt puntual», assenyalava. «És una cosa que no és habitual però que acostuma a passar, i d’aquí no passa, vam donar un parell de cops a uns plafons i ja està», opinava. «Està mal fet», afirmava.

D’aquesta manera es va mostrar molt molest: «Tinc 49 anys, vaig entrar amb 18 en un vestidor professional com a jugador i el primer que em van ensenyar és que quan vas a jugar un partit, quan entres al pavelló, el què passa fins quan surts queda entre els professionals, i tot això he intentat no trencar-ho en tots aquests anys». Així mateix, indicava que no se li ocorreria «mai anar a una roda de premsa a dir-li a un col·lega, o no col·lega, si no ho entens així, el què ha de fer o de què s’ha de preocupar». «Aquestes dues coses són sagrades i defineixen a la persona», sentenciava.

Així, contestava les declaracions de Plaza en les que va explicar que «el seu cos tècnic i alguns dels seus jugadors han anat trencant el sostre del túnel des de la zona de joc fins al vestidor. Hi ha gent que els ho han recriminat i s’han encarat algunes persones». Respecte a les queixes constants dels andorrans sobre els àrbitres, va assenyalar que «vaig perdre a Andorra i no vaig muntar cap número, no vaig trencar coses. Si et remunten 20 punts, estudia perquè el teu equip ho permet. S’ha de fer introspecció i valorar les coses que s’han fet malament i bé, no jutjar-lo tot per una última acció. Ells són un equip que ho fan molt bé, posen el llistó molt alt. Estaven protestant des de l’inici, i generant un nivell de tensió amb el que no hem sabut jugar fins a mitjans de la segona part».

Fora polèmiques

L’Unicaja no va voler contestar les declaracions de Joan Peñarroya: «No volem entrar en polèmiques, el passat és passat i estem pensant en el partit de demà». «En tot cas, Plaza ja parlarà a Badalona, però nosaltres no volem seguir amb el tema», explicaven des del club malagueny. Va ser un duel de màxima tensió en el que els andorrans es van mostrar molt crítics amb les decisions dels àrbitres, sobretot en les darreres jugades de l’enfrontament. Al final del matx es van dur a terme forts incidents per parts dels andorrans. En aquest sentit, Peñarroya ja es va manifestar visiblement molest i va declarar a peu de pista que «els partits els han de guanyar els jugadors», fent referència a les decisions dels àrbitres. Ja en roda de premsa, sobre les determinacions dels col·legiats, subratllava tot el que considerava que havia estat perjudicat el seu equipen diferents accions: «I la penúltima? I la falta en atac, amb tirs lliure que ens resten? I l’antiesportiva més tècnica? Hi ha massa situacions. No he vist el vídeo i no les valoraré, crec que és perquè les valoreu els que les heu vist des de fora».