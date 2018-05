Verdú lluitarà per un lloc a les Finals de la Copa del Món

Joan Verdú va contemplar ahir durant el balanç de la temporada que va fer la Federació d’Esquí lluitar per un lloc a les finals de la Copa del Món de Grandvalira. En aquest sentit va destacar, a més, que creu que els terminis de curació del genoll «s’escurçaran una mica» i que la prioritat és «que estigui al 100%». Així mateix, creu que es podrà tornar a posar els esquís a l’octubre, tot i que Carles Visa, tècnic de la Federació, no vol pressions. Pel que fa a la temporada es mostra «content» perquè ha fet «molt bones coses com el resultat a la Copa d’Europa». «Em sento molt orgullós i en el circuit FIS he fet quatre podis en sis carreres», explicava. «Estic molt motivat de cara a la següent temporada, el genoll és una petita aturada però no és tan greu com ens esperàvem, ara per ara em centro a recuperar-me», afegia. Així, realitza tres hores de rehabilitació al dia i fa «el que es pot» al gimnàs per perdre el mínim de musculatura possible.

Resultats òptims

Mireia Gutiérrez ha acabat la temporada en la 107a del top mundial, amb un podi en Copa d’Europa i una classificació en Copa del Món. Joan Verdú en diverses ocasions s’ha quedat a prop d’agafar la classificació en segona mànega i finalment ha acabat la temporada dins del top 100 en diverses disciplines: 87è en descens i 93è en gegant, a més dels bons resultats assolits en Copa d’Europa amb un top 10 a Andorra. Marc Oliveras es manté en la 133a posició mundial en descens i Esteve ha acabat en 18,80 punts en eslàlom. Cande Moreno ha acabat en 139 posició en descens. A més, Carmina Pallàs ha agafat punts de la Copa d’Europa i Àlex Rius i Xavier Cornella han marcat bons resultats també.

«Acabo la temporada amb un regust estrany», assenyalava Gutiérrez. «Esperava molt a l’estiu i entrenar més d’un cop en Copa del Món, vaig fer un podi que no m’esperava, per tant, estic contenta però sé que puc fer-ho molt millor i estar més sovint entre les 30 millors, estic més motivada que mai i amb ganes de tornar a començar», remarcava.

Per la seva part, Cande Moreno comentava «la falta d’experiència i treball» i es va mostrar un poc crítica amb els seus resultats: «Podria haver acabat més carreres però penso que he fet una bona temporada i estic molt contenta pel rànquing que he assolit, però he de continuar treballant, a poc a poc». Marc Oliveras i Àxel Esteve també es van manifestar contents amb els seus resultats i esperen millorar de cara a la temporada vinent. D’aquesta manera, va assegurar Visa que «tot i haver tingut menys podis (58), hem pujat un nivell més». «Pot semblar que hem tingut menys impacte però hem superat una fase més i per tant, la temporada és positiva i estem fent passos importants perquè la competència és altíssima».

Comença la feina

Així mateix, va donar a conèixer que el treball de pretemporada ja ha començat i que les primeres estades a Sud-amèrica es faran al juliol. També va deixar caure que es preveuen canvis a l’organigrama tècnic però que no s’anunciaran encara. Visa va remarcar el fet que la FAE hagi tingut “un nou corredor prop del top 30 en la Copa del Món”, en referència a Joan Verdú. Per la seva banda, Albert Coma, president de la FAE, va voler destacar que «les Finals de 2019 a Grandvalira, obriran la porta a altres competicions» i Joan R. Mas, director de màrqueting de Crèdit Andorrà va remarcar la dedicació, el compromís i la perseverança dels esportistes del país», així com la «seva progressió i resultats».