Sense expectatives

«El nostre objectiu és portar els nens sahrauís a Andorra; si no poden venir l’associació perd tot el sentit», ahir va expressar la presidenta de l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps), Lluïsa Hurtado, en declaracions a EL PERIÒDIC. La seva reacció arriba després que el Govern hagi confirmat que aquest any la canalla sahrauí no podrà venir a passar l’estiu al Principat com feia des de fa onze anys perquè ha estat impossible aconseguir els passaports individuals que se’ls exigia per volar al continent europeu.

La presidenta de l’Adsaps va explicar que no és una opció l’alternativa que es planteja des de l’Executiu i que consisteix a finançar un projecte de cooperació in situ als camps de refugiats de Tindouf on viuen els sahrauís. «Nosaltres volem que els nens puguin sortir d’allà perquè vegin altres cultures, i no té sentit anar allà a construir escoles quan hi ha altres necessitats més importants com l’aigua corrent, una obra de molta més envergadura», va aclarir Hurtado. Per això, des de la junta gestora –que integren ella i tres altres de les membres que cada estiu acullen els sahrauís–, estan valorant l’opció de tancar l’Adsaps.

«Ja ens hem posat en contacte amb un advocat per saber com procedir per liquidar l’associació en cas que s’acabi aprovant en una assemblea general que encara no té data de celebració», va avançar la presidenta. Malgrat que de moment no s’ha pres cap decisió i tot dependrà de la votació dels socis –que molt sovint cedeixen el vot o no arriben ni a aparèixer a l’assemblea–, no hi ha massa expectatives de futur. «Si en sis anys no s’ha solucionat el problema de l’acollida, el millor és tancar», va assegurar Hurtado esgotada després de tants anys de lluita.

Fins ara els diners de l’Adsaps es destinaven a la compra dels bitllets d’avió perquè la canalla pogués volar fins a Espanya i després desplaçar-se en autocar al Principat. Si l’associació andorrana acaba tancant, la voluntat d’Hurtado és invertir-los allà, és a dir, als camps de refugiats de Tindouf.