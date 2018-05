El Superior tomba la mútua dels agents de circulació d’Escaldes

La justícia ha deixat en evidència el Comú d’Escaldes-Engordany i finalment ha tombat la mútua dels agents de circulació. La sala civil del Tribunal Superior va notificar-ho a les parts implicades però des de la corporació escaldenca van dir que ahir era massa d’hora per fer una valoració de la sentència perquè encara no havien pogut accedir al document per analitzar-ho. Fonts de l’oposició van assegurar que l’anul·lació de la mútua seria una bona notícia malgrat no tenir-ne encara constància.

La pilota d’un a l’altre

La sentència del Superior arriba després que s’hagués estat passant la pilota amb el Constitucional. La mútua dels agents de circulació va crear-se l’any 2014 amb l’objectiu d’equiparar els drets de tots els funcionaris de la corporació, però des de l’inici ja va posar-se en dubte la proposta. El Constitucional va anul·lar les sentències que en el seu moment havien emès el tribunal de primera instància i el Superior donant la raó al comú. I ara la seva decisió ha estat ratificada pel tribunal de segona instància. Queda veure si la corporació haurà de retornar els diners retinguts al llarg d’aquest temps.