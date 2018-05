El ferro com a vincle d’unió

La Ruta del Ferro dels Pirineus ja té entitat pròpia i no tardarà a fer difusió de l’itinerari transfronterer que ressegueix el patrimoni relacionat amb la fabricació del ferro i la seva indústria a la serralada a través de la senyalització de tots els espais i d’una exposició itinerant.

La nova associació de la Ruta del Ferro dels Pirineus també prepara una exposició itinerant

L’associació, de la qual forma part el Comú d’Ordino per comptar amb dos elements que s’inscriuen en aquesta temàtica –la Mina de Llorts i la Farga Rossell–, es va configurar formalment a finals de l’any passat, però encara faltava crear els estatuts, la junta directiva i el comitè científic, a més de dissenyar un pressupost per garantir-ne la viabilitat. Va ser el passat dijous quan va celebrar-se una Assemblea General al municipi basc de Beasain per dotar-la de tots aquests elements.

Allà va acudir-hi el conseller de Turisme i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, que després de la trobada va explicar a l’ANA que l’entitat s’ha constituït a Espanya i s’espera que estigui registrada legalment aquest estiu. Tot i que segons va informar s’està treballant «sota mínims» –atès que cada entitat integrada aporta una quota anual de 400 euros–, ja s’han decidit les primeres passes del pla d’accions de l’associació.

Difusió per tota la serralada

Les dues prioritats són la senyalització conjunta de l’itinerari europeu de la Ruta del Ferro dels Pirineus i una exposició temàtica itinerant per difondre els diferents espais que formen part d’aquesta xarxa transfronterera, va avançar Serracanta. La mostra consta d’una trentena de panells que expliquen què es pot trobar a cada un dels punts per on transcorre la ruta, però al Principat no arribarà fins al maig de l’any 2019 tot i que l’exposició ja començarà a circular a partir del proper juliol, quan s’inaugurarà a la població catalana d’Alins coincidint amb la Fira del Ferro Pirinenc.

La part d’Andorra fa referència a la Mina de Llorts i a la Farga Rossell, però el conjunt de la mostra permetrà «tenir una visió global», va subratllar el conseller de Turisme i Esports, de manera que quan la gent pensi en el ferro pugui acabar trobant el que hi ha a Ordino, però també a la resta de llocs.

Virtual i didàctic

Més enllà de l’exposició, l’associació treballa en la creació de la pàgina web i del material didàctic. Abans d’activar-ho, però, el projecte ja ha començat a despertar interès. Alguna agència de viatges s’hi ha interessat amb l’objectiu d’organitzar sortides temàtiques o proposar escapades que recorrin alguns dels punts de la ruta per tal de conèixer sobre el terreny part de la història del ferro als Pirineus. D’aquesta manera, «la gent ens podrà situar dins el mapa europeu», va ressaltar Serracanta, tot recordant que cada any hi ha més gent que visita les mines andorranes i que són un atractiu turístic «molt important».