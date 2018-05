Temàtica 'parkour' i més seguretat a la Festa de la Joventut

Els joves d’arreu del país estan cridats a gaudir, aquest divendres i dissabte, de la Festa de la Joventut d’Andorra la Vella. Un esdeveniment que ja arriba a la seva 14a edició i que reuneix al voltant de 2.500 joves d’edats compreses sobretot entre els 12 i els 20 anys. En aquesta edició, i arran del conveni signat entre el comú de la capital i l’Ambaixada de França, s’introdueix com a proposta singular la disciplina del ‘parkour’. La corporació instal·larà una bastida de grans dimensions al Parc Central, on hi tindran lloc exhibicions a càrrec de professionals del ‘parkour’ arribats de França, membres de BlackList Project. També hi haurà tallers per introduir als joves andorrans a aquesta disciplina i la projecció del film 'Yamakasi' -el qual servirà per inaugurar la Festa de la Joventut, divendres a les 19 hores-, que explica la història d’aquesta disciplina molt estesa a França. En acabar la projecció hi haurà un col·loqui posterior.



Precisament per la notorietat que té el ‘parkour’ al país gal i per com enganxa els seus joves, l’ambaixada l’ha escollit com a activitat per fomentar la llengua i cultura franceses a Andorra. Ho fa amb una contribució econòmica de 7.300 euros, per subvencionar tant el taller que es va fer la setmana passada com també tot el que es desenvoluparà al llarg d’aquesta Festa de la Joventut.



El professional del ‘parkour’ Leo Urban, resident al Principat i que precisament ja va participar en el taller de la setmana passada, ha explicat que, vist l’interès que està generant, treballarà durant aquest any per crear una associació i encara fomentar més la pràctica d’aquest esport.



Pel que fa a la resta d’activitats, la Festa de la Joventut repeteix la convocatòria de la ‘glow party’, festa fluorescent que es farà la nit de dissabte i que comptarà amb l’animació de DJs del país seleccionats via concurs, a més de tallers de maquillatge ‘glow’, tal com ha explicat la cap de Servei de Joventut i Participació Ciutadana del comú, Patty Bafino. Així mateix, es farà una batalla de rap, hi haurà grafitis en directe, un taller de ‘flag’ rugbi, i exhibicions musicals de Trinity Company i Líquid Dansa, entre d'altres.



Més seguretat



La Festa de la Joventut espera la participació d’unes 2.500 persones, de les quals 1.500 es concentraran durant la nit de dissabte. És el plat fort i es vol garantir la convivència de tots els assistents, motiu pel qual s’ha augmentat la seguretat privada, passant dels onze efectius de l'any passat als tretze actuals. També es comptarà amb efectius dels agents de circulació, Protecció Civil i bombers, que treballaran de manera coordinada. “Volem que els joves coneguin l’oci nocturn d’una manera més sana”, ha remarcat Pons, motiu pel qual se serà molt estricte amb el consum d’alcohol: ni se’n vendrà ni se’n deixarà entrar.



I pensant en la seguretat dels pares, s’ha habilitat un número de telèfon (el del Servei de Joventut), per resoldre els seus dubtes o neguits, tant abans com quan estigui en marxa l’esdeveniment.