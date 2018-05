Salut alerta de la falsificació de preservatius

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), de la distribució en el mercat serbi d’unitats falsificades de preservatius Durex. El fabricant original, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, ho ha confirmat i les autoritats sèrbies ja estan duent a terme la corresponent investigació. Els productes falsificats es poden diferenciar fàcilment si entre la data de caducitat i el codi del lot hi figura «made in Thailand» o «made in China». En les unitats originals de Durex mai apareix el país de fabricació.

Ara per ara no es pot descartar que els productes falsificats es trobin dins el mercat andorrà, de manera que Salut recomana examinar atentament els productes abans d’utilitzar-los (tenint en compte especialment si diu «made in Thailand» o «made in China».



En cas que es sospiti que el producte sigui fals, els usuaris no l’haurien de fer servir i la Secretaria d’Estat de Salut demana contactar amb l’Àrea de recursos sanitaris (al telèfon 874820 o al correu electrònic [email protected]), incloent les dades de l’empresa subministradora del producte.



Productes afectats

Segons el Ministeri de Salut, a Sèrbia s’han detectat falsificacions de quatre models diferents de preservatius en caixes de tres unitats. En l’etiquetat del producte, el nom del model figura en anglès («Classic», «Extra Safe», «Tickle Em» i «Feel Thin») o la resta de la informació és en hongarès, búlgar, romanès o serbi.